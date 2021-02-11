Школы Черновцов и двух районов Буковины рекомендуют перевести на "дистанционку" из-за ковида

В самом областном центре позволяют дистанционно обучаться уже завтра – из-за непогоды

В самом областном центре позволяют дистанционно обучаться уже завтра – из-за непогоды

Фото из открытых источников

На областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовали перевести школы в общинах Заставнивского и Сторожинецкого районов и в Черновицкой ОТГ на дистанционную форму обучения из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

В Черновицкой области более чем вдвое выросло количество учеников и учителей, которые болеют COVID-19.

Как сообщила директор департамента образования и науки Черновицкой ОГА Людвига Цуркан , сегодня об этом шла речь на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Мы отчитались об уровне заболеваемости по учреждениям образования - и по садикам, и в школах, и в учреждениях профтехобразования. Выслушали рекомендации главного санитарного врача по организации форм обучения, выслушали спасателей, которые доложили об ухудшении погодных условий. Поэтому было принято решение в тех территориальных общинах, а это в основном общины бывшего Сторожинецкого, Заставнивского районов и города Черновцы, рекомендовать руководителям перевести с понедельника соискателей образования на дистанционную форму обучения, - сказала главный педагог области.

Она отметила, что уровень заболеваемости коронавирусом начал расти быстрыми темпами. В частности, за неделю количество больных учеников и учителей выросла более чем вдвое.

За неделю по садикам количество больных работников увеличилось на 24 человека и по состоянию на сегодня их уже 51. А по школам заболело уже 62 учителя и 65 учащихся, а это, соответственно, на 39 и 45 больше, чем на прошлой неделе. И, честно говоря, у нас еще до сегодняшнего заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, закрылись некоторые заведения дошкольного образования... А школы в семи территориальных общинах уже были переведены на дистанционное обучение, - добавила Людвига Цуркан .

Тем временем некоторые образовательные учреждения в Черновцах в пятницу, 12 февраля, будут учиться на дистанционной форме из-за сложных погодных условий в области. Об этом в комментарии molbuk.ua сообщила и.о. руководителя управления образования Черновицкого горсовета Ирина Застанкевич. Чиновница отметила, что решение о форме работы каждая школа принимает самостоятельно на своих педагогических советах.

Действительно, завтра неблагоприятные погодные условия. Мороз, гололед и еще и дети болеют. Руководители некоторых заведений уже интересовались, можно ли перейти на дистанционное обучение на пятницу. Мы ответили, что можно, - добавила Ирина Застанкевич.

По словам чиновницы, некоторые заведения уже сообщили, что переходят на завтра на "дистанционку".

Ранее сообщалось, что сегодня за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев коронавируса в Украине. Наибольшее количество новых случаев - в Ивано-Франковской и Винницкой областях.