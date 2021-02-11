На Буковине в четырех городах реанимации ковид-отделений заполнены

Наполненность госпитальных баз в области составляет 48 процентов

Наполненность госпитальных баз в области составляет 48 процентов

Фото из открытых источников

На Буковине госпитальные базы медучреждений, где лечат больных COVID-19, наполнены на 48 процентов. А вот реанимации в некоторых районах заполнены.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный отметил, что для новых больных разворачивают новые койки. Также пациентов из наиболее заполненных медучреждений по районам переводят в Черновцы или другие районные больницы.

По состоянию на 11 февраля наполненность госпитальных баз в области составляет 48 процентов. Это при том, что мы за последнюю неделю дополнительно развернули 108 коек. Реанимации также заполнены в среднем на 50 процентов. Но в реанимациях больниц Заставны, Кицманя, Сторожинца и Черновцов наполненность намного выше – местами сто процентов, - отмечает Олег Черный.

Олег Черный также добавляет, что по состоянию на 11 февраля в больницах области находится 818 человек с подозрением или подтвержденным коронавирусом.

Как сообщалось сегодня, школы Черновцов и двух районов Буковины рекомендуют перевести на "дистанционку" из-за ковида.

9 февраля стало известно, что в школе на Буковине вспышка коронавируса: болезнь подтвердили у 15 учителей и 30 учеников. Заведение отправили на карантин.