Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали две тысячи человек

Было зафиксировано 116 летальных случаев

Было зафиксировано 116 летальных случаев

Фото: из открытых источников

В Украине за 11 февраля диагноз COVID-19 подтвердили 4 773 лицам, 7211 пациентов выздоровели. За сутки сделали 40 899 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 25 835, методом ИФА - 15 064).

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

4773 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 12 февраля 2021 года. Среди заболевших - 326 детей и 212 медработников", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), городе Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 262 867 человек;

выздоровели - 1 106 155 человек;

летальных исходов - 24 174;

проведено ПЦР-тестов - 6 500 150.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 установили 5 039 людям.