Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали две тысячи человек
Было зафиксировано 116 летальных случаев
Было зафиксировано 116 летальных случаев
В Украине за 11 февраля диагноз COVID-19 подтвердили 4 773 лицам, 7211 пациентов выздоровели. За сутки сделали 40 899 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 25 835, методом ИФА - 15 064).
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
4773 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 12 февраля 2021 года. Среди заболевших - 326 детей и 212 медработников", - сообщил министр.
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), городе Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 262 867 человек;
- выздоровели - 1 106 155 человек;
- летальных исходов - 24 174;
- проведено ПЦР-тестов - 6 500 150.
Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 установили 5 039 людям.
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