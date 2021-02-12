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Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали две тысячи человек
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12 февраля 2021, 08:55 6

Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали две тысячи человек

12 февраля 2021, 08:55 6
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Было зафиксировано 116 летальных случаев
Было зафиксировано 116 летальных случаев
Фото: из открытых источников
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В Украине за 11 февраля диагноз COVID-19 подтвердили 4 773 лицам, 7211 пациентов выздоровели. За сутки сделали 40 899 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 25 835, методом ИФА - 15 064).

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

4773 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 12 февраля 2021 года. Среди заболевших - 326 детей и 212 медработников", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), городе Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 262 867 человек;
  • выздоровели - 1 106 155 человек;
  • летальных исходов - 24 174;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 500 150.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 установили 5 039 людям.

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