08:55  12 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали две тысячи человек
10:03  12 февраля
В Украине без света остаются 86 населенных пунктов в шести областях
08:11  12 февраля
На Донбассе из-за обстрелов боевиков погибли двое украинских военных
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2021, 11:58 2288

У Кличко сказали, когда в столице планируют открыть школы

12 февраля 2021, 11:58 2288
Читайте також українською мовою
Окончательное решение будет принято сегодня до конца дня
Окончательное решение будет принято сегодня до конца дня
Рixabay
Читайте також
українською мовою

Школы и детские сады, закрыты из-за сильного снегопада в Киеве, планируют открыть с 15 февраля. На этой неделе из-за снегопадов ввели дистанционное обучение в школах.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель председателя КГГА Владимир Бондаренко, пишет RegioNews.

По его словам, окончательное решение будет принято сегодня до конца дня.

"По состоянию на это время пока говорим о том, что школы и детские сады с понедельника будут работать. Дистанционный режим ввели только на два дня", - отметил Бондаренко.

Но в то же время не исключено, что ограничения могут продлиться.

"Если мы будем понимать и иметь соответствующие рекомендации о… не только резкого снижения температуры, но и невозможности нормально добраться из-за снегопада, конечно, можем продлить такой дистанционный режим. Но пока такое решение не принято", - добавил чиновник.

Напомним, 10 февраля стало известно, что в Киеве из-за снегопада закрывают детские сады и школы.

Украина Киев карантин школа снег

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram