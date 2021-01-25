Запасы угля на украинских ТЭС достигли рекордного минимума

Они уже не гарантируют энергетическую безопасность

Они уже не гарантируют энергетическую безопасность

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Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций по состоянию на 25 января составили 455 тыс. тонн, что является историческим минимумом, и не гарантируют энергетическую безопасность страны.

Это констатировал директор по управлению ОЭС Украины - главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко на заседании НКРЕКП в понедельник, передает RegioNews.

Сбалансироваться можно будет или при переходе на сжигание природного газа или за счет отключения потребителей.

К сожалению, склады угольных электростанций сработанные до уровня, который, наверное, является самым низким за весь период независимости Украины. По состоянию на 25 января на складах ТЭС находится 455 тыс. тонн угля, из них антрацитовой группы 163 тыс. тонн и газовой группы 291 тыс. тонн. Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. тонн антрацита на Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн в Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает. Осталось на всех других станциях 220 тыс. тонн, которых совершенно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны, - сказал Виталий Зайченко.

По его словам, активные запасы угля ниже гарантированных на 522 тыс. тонн - на 51 тыс. тонн из антрацита и на 471 тыс. тонн - из газового угля.

Как сообщил главный диспетчер "Укрэнерго", украинскую энергосистему в прошлую морозную неделю удалось сбалансировать благодаря наращиванию импорта электроэнергии из Беларуси.

По данным НЭК "Укрэнерго", белорусский импорт в период с 18 до 24 января увеличился с 6,3 до 9,4 млн кВт-ч в сутки.

В настоящее время дальнейшему наращиванию импорта из Беларуси препятствует недостаточная пропускная способность между энергосистемами двух стран, которая составляет 900 МВт по текущей потребности Украины в импорте на уровне 1,5 ГВт.

Без достаточных поставок угля сбалансироваться можно будет или при переходе на сжигание природного газа или за счет отключения потребителей, - подчеркнул Зайченко.

Как сообщалось, 19 января в "Укрэнерго" сообщили о критической ситуации с запасами угля на складах ТЭС.

На следующий день Кабмин по поручению президента принял решение контролировать крупнейшие объекты энергетики в Украине.

Также было решено на пяти крупных энергокомпаниях провести проверки из-за нехватки угля.