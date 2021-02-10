На Запорожской ТЭС произошла уже третья авария, остановили энергоблок

После ремонтных работ энергоблок будет готов включиться в сеть

После ремонтных работ энергоблок будет готов включиться в сеть

Фото: из открытых источников

На Запорожской ТЭС ночью 10 февраля из-за "негативной динамики" аварийно отключили один из энергоблоков. Его вывели в ремонт из-за свища в котле.

Об этом сообщает ДТЭК Запорожская ТЭС, передает RegioNews.

Сегодня ночью Запорожская ТЭС была вынуждена вывести в ремонт энергоблок №3 для устранения свища в топке котла. Такой недостаток в работе оборудования - нередкое явление для тепловой генерации. Его устранение было временно невозможно, поскольку мощность этого энергоблока балансировала энергосистему", - говорится в сообщении.

В ТЭС добавили, что были вынуждены вывести энергоблок в ремонт сейчас, чтобы предотвратить более серьезные повреждения.

Энергетики уже приступили к ремонтным работам и по их завершению энергоблок будет готов включиться в сеть. Отключение блока не повлияло на энергообеспечение и водоснабжение региона и города", - добавили в ДТЭК.

Напомним, 3 февраля в Энергодаре произошла масштабная авария на ТЭС, город остался без воды и света.

Позже глава Запорожской ОГА рассказал о причинах аварии на ТЭС в Энергодаре. Из-за аварии на ТЭС несколько населенных пунктов остались без света, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.