Запасы угля на складах ТЭС за первую неделю февраля снизились на 12%

Сейчас они составляют чуть более половины от минимально необходимых объемов

Сейчас они составляют чуть более половины от минимально необходимых объемов

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Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций (ТЭС) в феврале дальше снижаются и по состоянию на 8 февраля составляют чуть более половины (57%) от минимально необходимых объемов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт НЭК "Укрэнерго".

По данным НЭК, за первую неделю февраля запасы угля всех марок снизились на 12% по сравнению с началом текущего месяца - с 436,8 тыс. тонн до 384,4 тыс. тонн.

В НЭК уточнили, что на конец недели по сравнению с её началом запасы газового угля на ТЭС уменьшились на 18% (-52,9 тыс. тонн), антрацитового практически не изменились (+0,5 тыс. тонн). С начала ноября запасы газового угля снизились в 8,9 раза (до 240 тыс. тонн), антрацитового - в 2,5 раза (до 144,4 тыс. тонн).

Почти половина запасов - 188 тыс. тонн – и дальше остается на Луганской и Славянской ТЭС. По данным на вечер 9 февраля ЛуТЕС работает тремя блоками мощностью около 400 МВт (менее чем 10% от всей мощности ТЭС, что работает), СлТЕС находится в ремонте с середины января.

По данным НЭК, производство ТЭС за неделю увеличилось на 5,1%, достигнув 0,96 млрд кВт-ч, а их доля в общем производстве выросла с 29% до 30%.

При этом ГЭС произвели на 27% больше показателя на начало месяца, что составляло 165,7 млн кВт-час. Это на 49% больше прогнозного баланса.

По итогам недели производство АЭС не изменилось и составило 1,6 млрд кВт-ч, на их долю пришлась, как и на предыдущей неделе, половина производимой электроэнергии. В работе находятся 10 из 15 энергоблоков, базовая нагрузка составляет 9,6 ГВт.

Как сообщалось ранее, 25 января запасы угля на украинских ТЭС достигли рекордного минимума. Они уже не гарантируют энергетическую безопасность.