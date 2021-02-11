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11 февраля 2021, 18:32 67

Труханову отменили оправдательный приговор по делу о покупке завода "Краян"

11 февраля 2021, 18:32 67
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Дело отправлено на повторное рассмотрение
Дело отправлено на повторное рассмотрение
Фото из открытых источников
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Оправдательный приговор для мэра Одессы по делу о злоупотреблениях при покупке здания завода "Краян" отменила Апелляционная палата ВАКС.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила оправдательный приговор для мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о злоупотреблениях при покупке здания завода "Краян". Дело отправлено на повторное рассмотрение.

Приговор отменен, дело отправлено на новое рассмотрение, - сообщил собеседник издания.

Оправдательный приговор для Труханова Малиновский районный суд Одессы вынес еще в июле 2019 года.

Как сообщалось ранее, в феврале прошлого года предполагалось, что в деле "Краян" апелляцию на приговор Труханову будут рассматривать в видеорежиме. Речь шла о том, что Апелляционная палата ВАКС рассмотрит в режиме видеоконференции апелляционную жалобу САП на оправдательный приговор мэру Одессы Геннадия Труханова и еще семи фигурантам дела о покупке завода "Краян".

Также в августе прошлого года Холодницкий утверждал, что против мэра Одессы Труханова не закрыли ни единого дела. Дела находятся в судах на рассмотрении.

суд Одесса ВАКС мэр Геннадий Труханов приговор

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