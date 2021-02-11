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11 лютого 2021, 18:32 70

Труханову скасували виправдальний вирок у справі про покупку заводу "Краян"

11 лютого 2021, 18:32 70
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Справа відправлена на повторний розгляд
Справа відправлена на повторний розгляд
Фото з відкритих джерел
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Виправдальний вирок для мера Одеси по справі про зловживання при купівлі будівлі заводу "Краян" скасувала Апеляційна палата ВАКС.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Украина.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України скасувала виправдальний вирок для мера Одеси Геннадія Труханова у справі про зловживання при купівлі будівлі заводу "Краян". Справу відправлено на повторний розгляд.

Вирок скасовано, справу відправлено на новий розгляд, - повідомив співрозмовник видання.

Виправдальний вирок для Труханова Малинывський районний суд Одеси виніс ще в липні 2019 року.

Як повідомлялося раніше, в лютому минулого року передбачалося, що в справі "Краян" апеляцію на вирок Труханова будуть розглядати у відеорежимі. Мова йшла про те, що Апеляційна палата ВАКС розгляне в режимі відеоконференції апеляційну скаргу САП на виправдальний вирок меру Одеси Геннадію Труханову та ще семи фігурантам справи про покупку заводу "Краян".

Також у серпні минулого року Холодницький стверджував, що проти мера Одеси Труханова не закрили жодного справи. Справи перебувають у судах на розгляді.

суд Одеса ВАКС мер Геннадій Труханов вирок

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