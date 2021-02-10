Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей до 2 апреля

Адвокаты подозреваемого просили изменить меру пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки

Адвокаты подозреваемого просили изменить меру пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки

Фото: Суспільне

Сегодня, 10 февраля апелляционный суд города Киева оставил без изменений меру пресечения фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Во время судебного заседания Андрея Антоненко впервые вывели из стеклянного бокса, ему разрешили сидеть рядом с адвокатами.

Защитник подозреваемого Дмитрий Круговой заявил, что у стороны обвинения нет ни одного доказательства, кроме экспертизы ходы.

Это единственное доказательство, которым они апеллируют уже больше года. Нет никаких свидетелей, ничего. Но мы приносили доказательства невиновности. Например, разница в росте Антоненко с Кузьменко, которой нет у людей, что подложили взрывчатку", - сказал Круговой.

Адвокаты ходатайствовали о взятии обвиняемого на поруки, поручителей было около 15 человек, в частности, народный депутат 8 созыва Андрей Тетерук, однако судья попросил Антоненко выбрать только четырех.

После этого прокурор Михаил Тишин заявил, что у стороны обвинения есть достаточно рисков, по которым отпускать обвиняемого нельзя. В результате суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 апреля.

Напомним, 29 января апелляционный суд оставил Антоненко под стражей.

19 января Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство адвокатов Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ранее сообщалось, что суд по делу Шеремета рассматривает изменение меры пресечения Антоненко. Суд приобщил 11 томов материалов следствия для дальнейшего их судебного рассмотрения.