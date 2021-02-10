13:04  10 февраля
В ОРДЛО смертность от COVID-19 выше, чем где-либо в мире - Резников
17:59  10 февраля
Во Львов не будут пропускать фуры из-за непогоды
17:59  10 февраля
Сутки в ООС: четыре нарушение тишины, боевики ранили украинского военного
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2021, 17:27 12

Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей до 2 апреля

10 февраля 2021, 17:27 12
Читайте також українською мовою
Адвокаты подозреваемого просили изменить меру пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки
Адвокаты подозреваемого просили изменить меру пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки
Фото: Суспільне
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 10 февраля апелляционный суд города Киева оставил без изменений меру пресечения фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Во время судебного заседания Андрея Антоненко впервые вывели из стеклянного бокса, ему разрешили сидеть рядом с адвокатами.

Защитник подозреваемого Дмитрий Круговой заявил, что у стороны обвинения нет ни одного доказательства, кроме экспертизы ходы.

Это единственное доказательство, которым они апеллируют уже больше года. Нет никаких свидетелей, ничего. Но мы приносили доказательства невиновности. Например, разница в росте Антоненко с Кузьменко, которой нет у людей, что подложили взрывчатку", - сказал Круговой.

Адвокаты ходатайствовали о взятии обвиняемого на поруки, поручителей было около 15 человек, в частности, народный депутат 8 созыва Андрей Тетерук, однако судья попросил Антоненко выбрать только четырех.

После этого прокурор Михаил Тишин заявил, что у стороны обвинения есть достаточно рисков, по которым отпускать обвиняемого нельзя. В результате суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 апреля.

Напомним, 29 января апелляционный суд оставил Антоненко под стражей.

19 января Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство адвокатов Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ранее сообщалось, что суд по делу Шеремета рассматривает изменение меры пресечения Антоненко. Суд приобщил 11 томов материалов следствия для дальнейшего их судебного рассмотрения.

суд апелляция уголовное дело заседание адвокат Дело Шеремета Андрей Антоненко

Задержанного на взятке главного лесовода Закарпатья суд восстановил в должности
10 февраля 2021, 14:58
Дело о подозрении в государственной измене чиновницы Херсонской ОГА передали в суд
10 февраля 2021, 11:41
В Житомирской области подозревают экс-налоговика в присвоении полумиллиона гривен
10 февраля 2021, 11:19
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Хозяин Надворной, создатель "Буковеля" и битва бывших "оранжевых": чего стоит ожидать от довыборов по прикарпатскому округу №87
Начали с "одобрямса": как мэры промышленных центров Днепропетровщины получили удобные горсоветы
Все публикации »
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua