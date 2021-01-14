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14 января 2021, 19:04 5

В Минфине допускают пересмотр бюджета-2021 в случае отсутствия сотрудничества с МВФ

14 января 2021, 19:04 5
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Министр Марченко уверяет, что готов "к любым сценариям"
Министр Марченко уверяет, что готов "к любым сценариям"
Фото из открытых источников
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Министр финансов Сергей Марченко допускает пересмотр госбюджета-2021 при условии отсутствия сотрудничества с МВФ, при этом сохранение такого сотрудничества остается ключевым сценарием для Минфина.

Об этом он сказал в эфире Радио НВ, передает RegioNews.

Когда мы готовили проект госбюджета, у нас предполагалось сотрудничество с МВФ. Без такого сотрудничества станет вопрос пересмотра бюджета, - подчеркнул он.

Марченко отметил, что не исключает различных сценариев и в министерстве готовы к любым ситуациям. В то же время, он утверждает, что "ключевой сценарий - сотрудничество с МВФ".

Марченко добавил, что в 2021 году сумма погашения госдолга составит 468 млрд грн, около 370 млрд грн из которых - внутренние долговые обязательства, сумма обслуживания составит около 159 млрд грн.

На сегодня у нас достаточно на ЕКС, чтобы расплатиться с долгами. Но нам для этого нужно сотрудничество с МВФ, - пояснил он.

Ранее сообщалось, что министр финансов сообщил, что в МВФ обеспокоены намерением Украины регулировать цены на газ для населения. Марченко напоминает, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства относительно рыночного тарифообразования на рынке природного газа.

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