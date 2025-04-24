Россияне атаковали Харьков ракетами: в городе раздались взрывы
В ночь на 24 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Харькову
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
"Харьков атакован ракетами. В городе взрывы. Возможны еще удары – будьте осторожны!", – сообщил чиновник в 01:09.
"Повторные ракетные удары по Харькову", – написал Терехов в 01:28.
Напомним, ночью 24 апреля россияне запустили в Киев дроны и ракеты. В городе работает ПВО. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах: возникли пожары, есть пострадавшие.
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