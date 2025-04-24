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Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

В прошлом году житель областного центра подошел к двум подросткам и неожиданно толкнул одного из них. Когда парень упал, фигурант ударил его ногой. Другой школьник сделал обидчику замечание, однако тот избил и его.

Это происходило на глазах у еще одного ученика, который и вызвал полицию. Парень описал нападающего, поэтому правоохранители быстро его разыскали.

Суд назначил мужчине наказание в виде пробационного надзора сроком 5 лет. Также он должен выплатить потерпевшим 100 тысяч гривен моральной компенсации.

Отмечается, что решение еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области подростки напали на 18-летнего парня с пневматическим оружием.