В Хмельницкой области мужчину судили за избиение двух школьников
Суд в Хмельницком признал 31-летнего мужчину виновным в совершении хулиганства
Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
В прошлом году житель областного центра подошел к двум подросткам и неожиданно толкнул одного из них. Когда парень упал, фигурант ударил его ногой. Другой школьник сделал обидчику замечание, однако тот избил и его.
Это происходило на глазах у еще одного ученика, который и вызвал полицию. Парень описал нападающего, поэтому правоохранители быстро его разыскали.
Суд назначил мужчине наказание в виде пробационного надзора сроком 5 лет. Также он должен выплатить потерпевшим 100 тысяч гривен моральной компенсации.
Отмечается, что решение еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области подростки напали на 18-летнего парня с пневматическим оружием.