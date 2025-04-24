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ДТП произошло 22 апреля на улице Шевченко в Каневе

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель авто Mazda не справился с управлением, выехал на обочину и въехал в бетонную опору. После этого легковушка перевернулась.

В аварии пострадал 27-летний водитель и двое его пассажиров, мужчины – 51 и 53 лет. Их госпитализировали в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, утром 23 апреля на Черниговщине легковушка врезалась в дерево. Пострадала водительница и двое маленьких детей.