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10 февраля 2021, 14:08 34

Из COVID-фонда хотят забрать 500 миллионов на поддержку авиации

10 февраля 2021, 14:08 34
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В министерстве заявляют, что авиационная отрасль нуждается в финансовой поддержке от государства
В министерстве заявляют, что авиационная отрасль нуждается в финансовой поддержке от государства
Фото: из открытых источников
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Министерство инфраструктуры в конце декабря 2020 года направило в Кабинет Министров просьбу выделить 500 млн грн из COVID-фонда на поддержку гражданской авиации.

Соответствующую просьбу министра инфраструктуры Владислава Криклия обнародовала экспертная организация StateWatch, передает RegioNews.

Необходимость выделения средств обосновывают тем, что в 2020 году пассажиропоток на авиационном транспорте снизился на 66%, и это привело к потерям аэропортов и авиаперевозчиков. В частности, аэропорты "Борисполь" и "Львов" имени Даниила Галицкого требовали дополнительных средств.

В обосновании Криклий отметил, что в условиях карантинных мероприятий весной 2020 года аэропортами и авиаперевозчиками были приняты антикризисные меры: перевод персонала на неполный рабочий день, сокращение персонала, сокращение флота авиаперевозчиков, закрытие терминала "F" в аэропорту "Борисполь", - говорится в сообщении.

Также в Мининфраструктуры считают, что в условиях зимнего периода и второй волны пандемии в мире, "авиационная отрасль нуждается в финансовой поддержке от государства для сохранения самой отрасли".

Средства из COVID-фонда планируют потратить на улучшение авиационного транспортного сообщения, обеспечение безопасности пассажирских перевозок и повышение операционной эффективности предприятий отрасли.

Напомним, для помощи предпринимателям Рада возьмет деньги из COVID-фонда, на компенсации необходимо около двух миллиардов гривен.

COVID-19 фонд коронавирус Мининфраструктуры бюджет авиация Владислав Криклий Кабмин

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