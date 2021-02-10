Из COVID-фонда хотят забрать 500 миллионов на поддержку авиации

В министерстве заявляют, что авиационная отрасль нуждается в финансовой поддержке от государства

В министерстве заявляют, что авиационная отрасль нуждается в финансовой поддержке от государства

Фото: из открытых источников

Министерство инфраструктуры в конце декабря 2020 года направило в Кабинет Министров просьбу выделить 500 млн грн из COVID-фонда на поддержку гражданской авиации.

Соответствующую просьбу министра инфраструктуры Владислава Криклия обнародовала экспертная организация StateWatch, передает RegioNews.

Необходимость выделения средств обосновывают тем, что в 2020 году пассажиропоток на авиационном транспорте снизился на 66%, и это привело к потерям аэропортов и авиаперевозчиков. В частности, аэропорты "Борисполь" и "Львов" имени Даниила Галицкого требовали дополнительных средств.

В обосновании Криклий отметил, что в условиях карантинных мероприятий весной 2020 года аэропортами и авиаперевозчиками были приняты антикризисные меры: перевод персонала на неполный рабочий день, сокращение персонала, сокращение флота авиаперевозчиков, закрытие терминала "F" в аэропорту "Борисполь", - говорится в сообщении.

Также в Мининфраструктуры считают, что в условиях зимнего периода и второй волны пандемии в мире, "авиационная отрасль нуждается в финансовой поддержке от государства для сохранения самой отрасли".

Средства из COVID-фонда планируют потратить на улучшение авиационного транспортного сообщения, обеспечение безопасности пассажирских перевозок и повышение операционной эффективности предприятий отрасли.

Напомним, для помощи предпринимателям Рада возьмет деньги из COVID-фонда, на компенсации необходимо около двух миллиардов гривен.