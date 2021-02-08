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08 февраля 2021, 12:26 3

Российскую вакцину "Спутник V" Украина не будет закупать

08 февраля 2021, 12:26 3
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Подтверждений эффективности российской вакцины не существует
Подтверждений эффективности российской вакцины не существует
Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский отрицает возможность вакцинации украинцев российской вакциной "Спутник V", поскольку ее эффективность до сих пор не подтверждена.

Как передает RegioNews, об этом он сказал в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Никакой официальной информации по поводу того, что вакцина "Спутник V" российского производства гарантировано дает результат, нет... Я считаю, что граждане Украины - это люди, и это точно, извините за такое сравнение, не кролики, на них экспериментировать мы не имеем права", - сообщил Зеленский.

По его словам, власть договаривалась только с "теми ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром и которые дают очень серьезный позитивный результат".

Ранее сообщалось, что Зеленский планирует пройти COVID-вакцинацию вместе с военными.

президент Владимир Зеленский вакцина коронавирус РФ

 
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