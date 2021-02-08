Российскую вакцину "Спутник V" Украина не будет закупать
Президент Владимир Зеленский отрицает возможность вакцинации украинцев российской вакциной "Спутник V", поскольку ее эффективность до сих пор не подтверждена.
Как передает RegioNews, об этом он сказал в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
Никакой официальной информации по поводу того, что вакцина "Спутник V" российского производства гарантировано дает результат, нет... Я считаю, что граждане Украины - это люди, и это точно, извините за такое сравнение, не кролики, на них экспериментировать мы не имеем права", - сообщил Зеленский.
По его словам, власть договаривалась только с "теми ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром и которые дают очень серьезный позитивный результат".
Ранее сообщалось, что Зеленский планирует пройти COVID-вакцинацию вместе с военными.