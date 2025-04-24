На Сумщине военный взял в заложники мужчину и требовал, чтобы он отвез его в Киев
Военнослужащий, угрожая оружием, взял в заложники водителя автомобиля и потребовал отвезти его в Киев
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует RegioNews.
Происшествие случилось 23 апреля около 18:20. Вооруженный мужчина взял в заложники жителя Сумского района.
Менее чем через час правоохранители на трассе "Сумы-Киев" задержали автомобиль вместе со злоумышленником и заложником. Фигурантом оказался 47-летний военнослужащий, житель Киевской области. Потерпевший не пострадал.
С задержанным работают полицейские по установлению мотивов и обстоятельств преступления.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, во Львовской области судили военнослужащего, который ушел в СЗЧ и убил мать.
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