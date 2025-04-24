На Сумщине военный взял в заложники мужчину и требовал, чтобы он отвез его в Киев

фото: Нацполиция

Военнослужащий, угрожая оружием, взял в заложники водителя автомобиля и потребовал отвезти его в Киев

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует RegioNews.

Происшествие случилось 23 апреля около 18:20. Вооруженный мужчина взял в заложники жителя Сумского района.

Менее чем через час правоохранители на трассе "Сумы-Киев" задержали автомобиль вместе со злоумышленником и заложником. Фигурантом оказался 47-летний военнослужащий, житель Киевской области. Потерпевший не пострадал.

С задержанным работают полицейские по установлению мотивов и обстоятельств преступления.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, во Львовской области судили военнослужащего, который ушел в СЗЧ и убил мать.