Житель Запорожья пытался за 9000 долларов организовать переправку мужчин за границу
Жителю Запорожья сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
Делок предложил мужчине призывного возраста за 9000 долларов организовать беспрепятственный выезд из Украины в обход установленной процедуры. Он заверил, что имеет личные связи в Госпогранслужбе и таможенных органах, которые позволят пересечь границу через "зеленый коридор".
Также за дополнительную плату в 200 долларов фигурант пообещал оказать содействие в срочном изготовлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
Правоохранители задержали дельца при получении оговоренной суммы за свои "услуги".
Фигуранта заключили под стражу с возможностью внесения залога.
Напомним, в Харькове будут судить дезертира, который организовывал побег мужчин за границу.