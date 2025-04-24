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Житель Запорожья пытался за 9000 долларов организовать переправку мужчин за границу
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24 апреля 2025, 00:51

Житель Запорожья пытался за 9000 долларов организовать переправку мужчин за границу

24 апреля 2025, 00:51
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фото: прокуратура
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Жителю Запорожья сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Делок предложил мужчине призывного возраста за 9000 долларов организовать беспрепятственный выезд из Украины в обход установленной процедуры. Он заверил, что имеет личные связи в Госпогранслужбе и таможенных органах, которые позволят пересечь границу через "зеленый коридор".

Также за дополнительную плату в 200 долларов фигурант пообещал оказать содействие в срочном изготовлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Правоохранители задержали дельца при получении оговоренной суммы за свои "услуги".

Фигуранта заключили под стражу с возможностью внесения залога.

Напомним, в Харькове будут судить дезертира, который организовывал побег мужчин за границу.

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