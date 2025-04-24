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Жителю Запорожья сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Делок предложил мужчине призывного возраста за 9000 долларов организовать беспрепятственный выезд из Украины в обход установленной процедуры. Он заверил, что имеет личные связи в Госпогранслужбе и таможенных органах, которые позволят пересечь границу через "зеленый коридор".

Также за дополнительную плату в 200 долларов фигурант пообещал оказать содействие в срочном изготовлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Правоохранители задержали дельца при получении оговоренной суммы за свои "услуги".

Фигуранта заключили под стражу с возможностью внесения залога.

Напомним, в Харькове будут судить дезертира, который организовывал побег мужчин за границу.