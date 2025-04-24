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В Киевской области направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, наладившего нелегальную продажу электронных табачных изделий

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Электронные сигареты без марок акцизного налога поставлялись на территорию Киевской области. Затем контрафакт продавали по всей Украине – оптом через соцсети и почтой, а также в магазинах в Бородянке, Макарове и Белогородке.

Правоохранители провели обыски в офисах, домах фигурантов и в точках продаж. Изъяли электронные сигареты, жидкость для вейпов и кальянный табак. Общая стоимость изъятого – более 2 миллионов гривен.

Организатору объявили подозрение. Обвинительный акт направили в суд.

Напомним, ранее в Киевской области разоблачили дельцов, специализировавшихся на сбыте больших сумм фальшивых денег в национальной и иностранной валютах.