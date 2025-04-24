00:51  24 апреля
Житель Запорожья пытался за 9000 долларов организовать переправку мужчин за границу
00:07  24 апреля
В Черкасской области Mazda въехала в бетонную опору и перевернулась: трое пострадавших
23:28  23 апреля
Заболел и не хотел идти в ТЦК: на Полтавщине судили мужчину за уклонение от мобилизации
UA | RU
UA | RU
24 апреля 2025, 03:13

Россияне ударили по Харькову 7 ракетами, город атакуют дронами

24 апреля 2025, 03:13
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ночь на четверг, 24 апреля, россияне нанесли удар по Харькову семью ракетами. Сейчас информации о пострадавших нет

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

В результате одного из ударов, пришедшихся по Новобаварскому району, выбиты окна в близлежащих многоэтажках. Осмотр места прилета продолжается.

Также есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города.

Информация о пострадавших сейчас отсутствует.

Около 3:00 россияне снова атаковали город – на этот раз беспилотниками.

"Теперь Харьков под атакой вражеских БАЛА. Был слышен взрыв. В воздухе еще есть шахеды. Будьте осторожны", – сообщил мэр.

Напомним, россияне атаковали Харьков ракетами около часу ночи.

Также под массированный вражеский обстрел попал Киев. На город запустили дроны и ракеты. Больше всего пострадал Святошинский район столицы. Известно о более 20 пострадавших, среди них – трое детей и беременная женщина.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков война обстрелы ракетный удар последствия
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
На Сумщине будут судить женщину, которая мошенничеством выманила у родственников погибших и пленных военных 3 млн грн
24 апреля 2025, 04:20
В Украине подорожала земля: в какой области дороже всего
24 апреля 2025, 04:10
На Киевщине легковушка сбила насмерть велосипедиста
24 апреля 2025, 03:59
В Украине продолжает дорожать овощ из борщового набора
24 апреля 2025, 03:45
В Одесской области столкнулись грузовики: один из водителей сгорел заживо
24 апреля 2025, 03:34
Нелегальная торговля электронными сигаретами на Киевщине: дело передали в суд
24 апреля 2025, 03:02
Атака на Киев: больше всего пострадал Святошинский район, известно о более 20 пострадавших
24 апреля 2025, 02:43
На Буковине будут судить мужчину за сообщение о заминировании райотдела полиции
24 апреля 2025, 02:21
Россияне атаковали Харьков ракетами: в городе раздались взрывы
24 апреля 2025, 02:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »