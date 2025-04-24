Россияне ударили по Харькову 7 ракетами, город атакуют дронами
В ночь на четверг, 24 апреля, россияне нанесли удар по Харькову семью ракетами. Сейчас информации о пострадавших нет
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
В результате одного из ударов, пришедшихся по Новобаварскому району, выбиты окна в близлежащих многоэтажках. Осмотр места прилета продолжается.
Также есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города.
Информация о пострадавших сейчас отсутствует.
Около 3:00 россияне снова атаковали город – на этот раз беспилотниками.
"Теперь Харьков под атакой вражеских БАЛА. Был слышен взрыв. В воздухе еще есть шахеды. Будьте осторожны", – сообщил мэр.
Напомним, россияне атаковали Харьков ракетами около часу ночи.
Также под массированный вражеский обстрел попал Киев. На город запустили дроны и ракеты. Больше всего пострадал Святошинский район столицы. Известно о более 20 пострадавших, среди них – трое детей и беременная женщина.