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В ночь на четверг, 24 апреля, россияне нанесли удар по Харькову семью ракетами. Сейчас информации о пострадавших нет

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

В результате одного из ударов, пришедшихся по Новобаварскому району, выбиты окна в близлежащих многоэтажках. Осмотр места прилета продолжается.

Также есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города.

Информация о пострадавших сейчас отсутствует.

Около 3:00 россияне снова атаковали город – на этот раз беспилотниками.

"Теперь Харьков под атакой вражеских БАЛА. Был слышен взрыв. В воздухе еще есть шахеды. Будьте осторожны", – сообщил мэр.

Напомним, россияне атаковали Харьков ракетами около часу ночи.

Также под массированный вражеский обстрел попал Киев. На город запустили дроны и ракеты. Больше всего пострадал Святошинский район столицы. Известно о более 20 пострадавших, среди них – трое детей и беременная женщина.