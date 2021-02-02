Правоохранители изъяли сотни тысяч фальшивых гривен в Одесской и Хмельницкой областях

Фальшивомонетчики подделывали преимущественно валюту номиналом в 500 гривен

Фальшивомонетчики подделывали преимущественно валюту номиналом в 500 гривен

Фото: Нацполиция

В Хмельницкой и Одесской областях правоохранители одновременно провели 18 обысков, в ходе которых изъяли сотни тысяч фальшивых гривен, а также купюр иностранных валют, специальные клише, оборудование для изготовления фальшивых денег, оружие, наркотики.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Организаторы преступной группы - 38-летний житель Хмельницкого района, который отбывал наказание за умышленное убийство и в криминальном мире имеет статус так называемого "смотрящего", а также 32-летний одессит, который тоже ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием", - говорится в сообщении.

В Хмельницком, Одессе и Одесской области они подобрали себе целый ряд исполнителей, тоже в основном ранее судимых, между которыми четко распределили роли: одни занимались изготовлением фальшивых купюр, другие - их передачей, третьи - сбытом. Преимущественно это была национальная валюта номиналом в 500 гривен.

Следователи уже сообщили некоторым фигурантам о подозрении в совершении преступлений. Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На период досудебного расследования суд заключил злоумышленников под стражу с возможностью внесения залога в размере более 180 тысяч гривен.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили нарколабораторию, где ежемесячно изготавливали наркотиков на 8 млн грн.