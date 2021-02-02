08:59  02 февраля
COVID-19 в Украине: за сутки выздоровело значительно больше людей, чем заболело
10:46  02 февраля
НАБУ вызывает экс-главу налоговой Верланова на допрос
08:11  02 февраля
На Донбассе зафиксировали очередные нарушения режима "тишины" со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
02 февраля 2021, 09:12 1665

Правоохранители изъяли сотни тысяч фальшивых гривен в Одесской и Хмельницкой областях

02 февраля 2021, 09:12 1665
Читайте також українською мовою
Фальшивомонетчики подделывали преимущественно валюту номиналом в 500 гривен
Фальшивомонетчики подделывали преимущественно валюту номиналом в 500 гривен
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Хмельницкой и Одесской областях правоохранители одновременно провели 18 обысков, в ходе которых изъяли сотни тысяч фальшивых гривен, а также купюр иностранных валют, специальные клише, оборудование для изготовления фальшивых денег, оружие, наркотики.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Организаторы преступной группы - 38-летний житель Хмельницкого района, который отбывал наказание за умышленное убийство и в криминальном мире имеет статус так называемого "смотрящего", а также 32-летний одессит, который тоже ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием", - говорится в сообщении.

В Хмельницком, Одессе и Одесской области они подобрали себе целый ряд исполнителей, тоже в основном ранее судимых, между которыми четко распределили роли: одни занимались изготовлением фальшивых купюр, другие - их передачей, третьи - сбытом. Преимущественно это была национальная валюта номиналом в 500 гривен.

Следователи уже сообщили некоторым фигурантам о подозрении в совершении преступлений. Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На период досудебного расследования суд заключил злоумышленников под стражу с возможностью внесения залога в размере более 180 тысяч гривен.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили нарколабораторию, где ежемесячно изготавливали наркотиков на 8 млн грн.

преступление деньги уголовное дело полиция гривна область

Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области
Все публикации »
Роман Шрайк
Юрий Бутусов
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram