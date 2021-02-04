Хакер з Тернопільщини атакував фінустанови 11 країн світу на десятки мільйонів доларів

Припинена діяльність одного з найбільших у світі фішингових сервісів для атак на фінустанови різних країн світу

Припинена діяльність одного з найбільших у світі фішингових сервісів для атак на фінустанови різних країн світу

Фото Офісу генпрокурора

На Тернопільщині затримали хакера, який розробив фішинговий пакет, продавав його у DarkNet та допомагав здійснювати фішингові атаки на фінустанови за 11 країн світу. Збитки становлять десятки мільйонів доларів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Припиненням діяльності одного з найбільших у світі фішингових сервісів для атак на фінансові установи різних країн займались Офіс Генпрокурора, Департамент кіберполіції Національної поліції України, головне слідче управління Нацполіції та правоохоронці США і Австралії.

За даними слідства, хакер з Тернопільщини розробив фішинговий пакет і спеціальну адміністративну панель до нього, які були націлені на вебресурси банків та їхніх клієнтів. Адмінпанель дозволяла контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані, які в подальшому отримували хакери. Для демонстрації функціоналу та продажу своїх розробок він створив власний інтернет-магазин у мережі DarkNet, - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що від фішингових атак постраждали фінансові установи Австралії, Іспанії, США, Італії, Чилі, Нідерландів, Мексики, Франції, Швейцарії, Німеччини та Великої Британії.

За попередніми даними, збитки сягають десятків мільйонів доларів. За результатами аналізу іноземних правоохоронців, понад 50% усіх фішингових атак у 2019 році в Австралії було здійснено саме завдяки розробці тернопільського хакера, - вказано у повідомленні.

Правоохоронці провели п’ять санкціонованих обшуків на території Тернопільської області, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та жорсткі диски.

В результаті огляду вилученої комп’ютерної техніки встановлено понад 200 активних покупців шкідливого програмного забезпечення. За попередніми даними, хакер не лише збував свою продукцію клієнтам з усього світу, а й надавав технічну підтримку під час здійснення фішингових атак. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, а також створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збуту (ч. 2 ст. 361, ч. 2. ст. 361-1 КК України).

Як повідомлялося раніше, хакери з Харківщини обікрали банки країн Європи та США на 2,5 млрд доларів. Щоб їх викрити, провели міжнародну спецоперацію.