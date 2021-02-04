Украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными, - Минцифры

До этого пользования паспортами в "Дии" регулировалось постановлением Кабинета Министров

До этого пользования паспортами в "Дии" регулировалось постановлением Кабинета Министров

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

Цифровые паспорта будет возможно предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Также принятый законопроект определяет терминологию, в частности применение е-паспортов.

Законопроект о цифровых паспортах принят в первом чтении. Наконец. Важнейший этап в построении цифрового государства и вхождении в режим без бумаг. Украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными. Вариантов "не принять Дию" больше не будет", - отметил Вице-премьер-министр Украины - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

До этого пользование паспортами в Дие регулировалось постановлением Кабинета Министров. Принятие этого законопроекта повышает статус использования е-паспортов на юридическом уровне.

Законопроект №4355 отражает результаты экспериментального проекта по использованию цифровых паспортов в мобильном приложении Дия. Принятие законопроекта — это первый шаг к внедрению безбумажного режима в Украине, ведь паспорт является основным документом во время получения услуг. Использование е-паспортов значительно упростит жизнь гражданам и даст старт масштабной цифровизации бизнеса и государства, - пояснил председатель Комитета цифровой трансформации-Михаил Крячко.

В Минцифры констатируют, что Украина — одна из первых стран в мире, которая в апреле прошлого года запустила цифровые паспорта в мобильном приложении Дия.

ID-картами сегодня могут пользоваться примерно 5 млн украинцев, а заграничным паспортом в смартфоне — до 16 млн.

Как сообщалось, еще 15 апреля 2020 года власть приняла постановление, согласно которому цифровые паспорта в приложении "Дия” стали аналогами бумажных документов, и е-паспорт можно использовать во время путешествий по Украине.