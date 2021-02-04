08:56  04 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев
17:58  04 февраля
Пожар в больнице Запорожья: полиция рассматривает несколько версий трагедии
18:36  04 февраля
Сутки на Донбассе: 4 нарушения режима "тишины", ранен украинский боец
UA | RU
UA | RU
04 февраля 2021, 16:43 226

Украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными, - Минцифры

04 февраля 2021, 16:43 226
Читайте також українською мовою
До этого пользования паспортами в "Дии" регулировалось постановлением Кабинета Министров
До этого пользования паспортами в "Дии" регулировалось постановлением Кабинета Министров
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект, которым разрешается использование цифровых паспортов наравне с бумажными.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

Цифровые паспорта будет возможно предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Также принятый законопроект определяет терминологию, в частности применение е-паспортов.

Законопроект о цифровых паспортах принят в первом чтении. Наконец. Важнейший этап в построении цифрового государства и вхождении в режим без бумаг. Украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными. Вариантов "не принять Дию" больше не будет", - отметил Вице-премьер-министр Украины - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

До этого пользование паспортами в Дие регулировалось постановлением Кабинета Министров. Принятие этого законопроекта повышает статус использования е-паспортов на юридическом уровне.

Законопроект №4355 отражает результаты экспериментального проекта по использованию цифровых паспортов в мобильном приложении Дия. Принятие законопроекта — это первый шаг к внедрению безбумажного режима в Украине, ведь паспорт является основным документом во время получения услуг. Использование е-паспортов значительно упростит жизнь гражданам и даст старт масштабной цифровизации бизнеса и государства, - пояснил председатель Комитета цифровой трансформации-Михаил Крячко.

В Минцифры констатируют, что Украина — одна из первых стран в мире, которая в апреле прошлого года запустила цифровые паспорта в мобильном приложении Дия.

ID-картами сегодня могут пользоваться примерно 5 млн украинцев, а заграничным паспортом в смартфоне — до 16 млн.

Как сообщалось, еще 15 апреля 2020 года власть приняла постановление, согласно которому цифровые паспорта в приложении "Дия” стали аналогами бумажных документов, и е-паспорт можно использовать во время путешествий по Украине.

Михаил Федоров диджитализация Минцифры Верховная Рада законопроект

Стефанчук анонсировал закон об отзыве нардепов, - СМИ
03 февраля 2021, 19:13
Рада дала старт усилению наказания за домашнее насилие
03 февраля 2021, 12:50
Верховная Рада ужесточила наказания за преступления против журналистов
02 февраля 2021, 15:36
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Татьяна Семенова: "Депутаты Киевского облсовета от "Слуги народа" получают от Дубинского определенные ориентиры"
"Телекнопки Медведчука" отключены. Что дальше
Все публикации »
Виктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрий Бутусов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram