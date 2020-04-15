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15 апреля 2020, 19:08 6

Е-паспорт можно использовать во время путешествий по Украине

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15 апреля 2020, 19:08 6
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Власть приняла постановление, согласно которого цифровые паспорта в приложении "Дія” стали аналогами бумажных документов
Фото: diia.gov.ua
Власть приняла постановление, согласно которого цифровые паспорта в приложении "Дія” стали аналогами бумажных документов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Электронный паспорт внутри страны предоставляет такие же возможности и права, как и бумажный паспорт.

"В условиях карантина это становится особенно актуальным, ведь е-паспорта можно будет использовать для удостоверения личности, если вас остановит полиция. А также на почте, во время получения посылок, писем и при покупке алкоголя или табака для подтверждения достижения совершеннолетия”, - говорится в сообщении.

По завершении карантина активно пользоваться е-паспортами можно будет во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом, во время медицинского обслуживания и банковских операций и во время получения административных услуг.

Как сообщалось ранее, мобильное приложение государственных онлайн-услуг "Дія" запустило сервис для малого и среднего бизнеса - национальную онлайн-платформу "Дія.Бізнес".

Напомним, 6 февраля 2020 года приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступным для скачивания. В нем доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.


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