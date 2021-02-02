Верховная Рада ужесточила наказания за преступления против журналистов

"За" законопроект №3633 проголосовал 341 народный депутат

"За" законопроект №3633 проголосовал 341 народный депутат

Фото: из открытых источников

Верховная Рада сегодня, 2 февраля, приняла во втором чтении и в целом законопроект №3633 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов".

Об этом передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Законопроект направлен на усиление защиты журналистов, их близких родственников и членов их семей от применения угроз или насилия в связи с осуществлением журналистами законной профессиональной деятельности, а также в случае препятствования их законной профессиональной деятельности.

Также законопроект предлагает изложить в новой редакции ч.4 ст.345-1 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении журналиста). Обновленные положения кодекса предусматривают уголовную ответственность в виде лишения свободы на 7-14 лет за угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества журналиста, его близким родственникам или членам семьи.

За влияние в любой форме на журналиста для препятствования выполнению им профобязанностей или преследование в связи с его профдеятельностью грозит штраф в 17-34 тысяч гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 4 лет.

Если такие действия совершило должностное лицо с использованием своего положения или по предварительному сговору группой лиц, размер штрафа составит 34-51 тысячу гривен.

Или же это преступление будут наказывать лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала за основу законопроект №3716 по использование беспилотных воздушных судов гражданской авиации.