Рада дала старт усилению наказания за домашнее насилие

Планируется увеличить срок административного ареста в качестве санкции за домашнее насилие

Планируется увеличить срок административного ареста в качестве санкции за домашнее насилие

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Верховная Рада приняла за основу законопроект №3908-1, который усилит ответственность за домашнее насилие.

Как пишет RegioNews, "за" проголосовали 328 нардепов.

Закон предлагает наказывать домашнее насилие общественно полезными работами с направлением средств за их выполнение пострадавшему лицу.

Планируется увеличить срок административного ареста в качестве санкции за домашнее насилие.

Предлагается и увеличение сроков наложения взыскания за совершение этого правонарушения.

Документ предусматривает, что такие дела смогут рассматривать без присутствия лица, привлекаемого к административной ответственности.

Планируется, что привлечение военнослужащих и других лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, к административной ответственности за домашнее насилие происходит на общих основаниях.

Ранее Верховная Рада ужесточила наказания за преступления против журналистов.