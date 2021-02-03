Рада дала старт усилению наказания за домашнее насилие
Верховная Рада приняла за основу законопроект №3908-1, который усилит ответственность за домашнее насилие.
Как пишет RegioNews, "за" проголосовали 328 нардепов.
Закон предлагает наказывать домашнее насилие общественно полезными работами с направлением средств за их выполнение пострадавшему лицу.
Планируется увеличить срок административного ареста в качестве санкции за домашнее насилие.
Предлагается и увеличение сроков наложения взыскания за совершение этого правонарушения.
Документ предусматривает, что такие дела смогут рассматривать без присутствия лица, привлекаемого к административной ответственности.
Планируется, что привлечение военнослужащих и других лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, к административной ответственности за домашнее насилие происходит на общих основаниях.
Ранее Верховная Рада ужесточила наказания за преступления против журналистов.