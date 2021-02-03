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03 февраля 2021, 12:50 84

Рада дала старт усилению наказания за домашнее насилие

03 февраля 2021, 12:50 84
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Планируется увеличить срок административного ареста в качестве санкции за домашнее насилие
Планируется увеличить срок административного ареста в качестве санкции за домашнее насилие
Фото из открытых источников
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Верховная Рада приняла за основу законопроект №3908-1, который усилит ответственность за домашнее насилие.

Как пишет RegioNews, "за" проголосовали 328 нардепов.

Закон предлагает наказывать домашнее насилие общественно полезными работами с направлением средств за их выполнение пострадавшему лицу.

Планируется увеличить срок административного ареста в качестве санкции за домашнее насилие.

Предлагается и увеличение сроков наложения взыскания за совершение этого правонарушения.

Документ предусматривает, что такие дела смогут рассматривать без присутствия лица, привлекаемого к административной ответственности.

Планируется, что привлечение военнослужащих и других лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, к административной ответственности за домашнее насилие происходит на общих основаниях.

Ранее Верховная Рада ужесточила наказания за преступления против журналистов.

Украина насилие Верховная Рада гражданство парламент

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