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04 лютого 2021, 16:43 226

Українці зможуть використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими, - Мінцифри

04 лютого 2021, 16:43 226
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До цього користування паспортами в "Дії" регулювалося постановою Кабінету Міністрів
До цього користування паспортами в "Дії" регулювалося постановою Кабінету Міністрів
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроєкт, яким дозволяється використання цифрових паспортів нарівні з паперовими.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

Цифрові паспорти буде можливо пред’являти на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону, в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Також схвалений законопроект визначає термінологію, зокрема застосування е-паспортів.

Законопроект про цифрові паспорти прийнято в першому читанні. Нарешті. Надважливий етап у побудові цифрової держави та входженні у режим без паперів. Українці зможуть використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими. Варіантів "не прийняти Дію" більше не буде", - зазначив Віце-прем’єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

До цього користування паспортами в Дії регулювалося постановою Кабінету Міністрів. Прийняття цього законопроєкту підвищує статус використання е-паспортів на юридичному рівні.

Законопроект №4355 відображає результати експериментального проекту щодо використання цифрових паспортів у мобільному застосунку Дія. Прийняття законопроекту — це перший крок до запровадження безпаперового режиму в Україні, адже паспорт є основним документом під час отримання послуг. Використання е-паспортів значно спростить життя громадянам та дасть старт масштабній цифровізації бізнесу та держави, - пояснив голова Комітету цифрової трансформації Михайло Крячко.

У Мінцифри констатують, що Україна — одна з перших країн у світі, яка у квітні минулого року запустила цифрові паспорти у мобільному застосунку Дія.

ID-картками сьогодні можуть користуватися приблизно 5 млн українців, а закордонним паспортом у смартфоні — до 16 млн.

Як повідомлялося, ще 15 квітня 2020 року влада схвалила постанову, згідно якої цифрові паспорти у застосунку "Дія” стали аналогами паперових документів, і е-паспорт можна використовувати під час подорожей по Україні.

Михайло Федоров діджиталізація Мінцифри Верховна Рада законопроєкт

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