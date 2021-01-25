Министра соцполитики вызывают в Раду для доклада о теневом рынке соцуслуг

Доклад состоится в парламенте во время "Часа вопросов к правительству"

Доклад состоится в парламенте во время "Часа вопросов к правительству"

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Министр социальной политики Марина Лазебная в пятницу расскажет о теневом рынке социальных услуг в Украине. Доклад состоится в парламенте во время "Часа вопросов к правительству".

Об этом во время заседания согласительного совета заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет RegioNews.

По его словам, поводом для приглашения министра стала трагедия в частном доме для пожилых людей в Харькове.

"После трагедии в харьковском доме для пожилых людей оказалось, что у нас в стране есть не просто большой теневой рынок социальных услуг. А он еще и в таком состоянии, что даже министр социальной политики говорит, что его надо упорядочивать. Думаю, будет справедливо пригласить Марину Лазебную на час вопросов к правительству с докладом о теневом рынке социальных услуг", - заявил Александр Корниенко.

Он также добавил, что такой теневой рынок существует не только среди домов для людей пожилого возраста, но и в отношении наркозависимых и других уязвимых категорий граждан. Поэтому эта сфера нуждается в комплексной реформе и законодательном урегулировании, подчеркнул Корниенко.

"С этим вопросом нужно срочно разбираться. Есть посыл от правительства, что пока недостаточно законодательного регулирования в этой плоскости. Думаю, Верховная Рада и наша партия будут оперативно реагировать и предлагать необходимые проекты решений", - анонсировал глава "Слуги народа".

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек. 25 января стало известно о еще одном погибшем в результате пожара в Харькове.