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25 січня 2021, 18:49 2

У Раді звинувачують уряд у провалі вакцинації

25 січня 2021, 18:49 2
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Перша віце-спікерка вимагає від Шмигаля точної дати початку кампанії безкоштовної вакцинації
Перша віце-спікерка вимагає від Шмигаля точної дати початку кампанії безкоштовної вакцинації
Фото з відкритих джерел
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Перша заступниця голови ВРУ Олена Кондратюк звинувачує уряд у провалі вакцинації в Україні, порівнюючи масштаби вакцинації громадян в інших країнах.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Верховної ради.

Кондратюк закликала Шмигаля під час звіту у Верховній Раді, 26 січня, дати відповідь суспільству на питання: чому була провалена робота з підготовки до вакцинації, хто має понести за ці запізнілі та неефективні рішення персональну відповідальність і які були зроблені висновки.

За словами Кондратюк, сьогодні в лідерах імунізації є саме ті країни, чиї Уряди змогли ефективно провести переговори з виробниками і заздалегідь замовити достатні запаси вакцин від COVID-19. Як позитивний приклад вона навела Польщу — вже проведено майже 700 000 щеплень, а запаси Польщі цього року сягнуть 80 млн доз вакцини від коронавірусу.

Також вона звернулася до Шмигаля щодо необхідності інформування громадян про те, яка кількість вакцин вже була законтрактована урядом України за кошти держбюджету; яких виробників та якої ефективності ці вакцини; яку саме вакцину, в якій кількості, з якою ефективністю і в які терміни Україна отримає в рамках благодійної ініціативи COVAX.

І найголовніше — назвіть точну дату початку кампанії безкоштовної вакцинації від коронавірусу в Україні. Відповіді, що ведуться переговори і все буде гаразд, які ми чуємо ще з минулого року, — нікого вже не влаштовують і не переконають. Нам потрібна конкретика. Ми, як Верховна Рада, маємо жорстко і прискіпливо контролювати Уряд в цих аспектах, — підсумувала Кондратюк.

Як повідомлялося, 22 грудня МОЗ затвердив план вакцинації українців від COVID-19. Документ розробили фахівці Центру громадського здоров’я України разом з експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ.

Згодом, 24 грудня Степанов назвав найефективнішим методом боротьби з COVID-19 масове щеплення і сказав, що Україна очікує перший транш доз вакцин з початку 2021 року.

8 грудня прессекретар глави уряду підтвердила, що Прем'єр Шмигаль попросив Єврокомісію допомогти Україні з вакциною.

вакцина Верховна Рада COVID-19 Деніс Шмигаль уряд
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