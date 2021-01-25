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25 января 2021, 14:45 345

Разумков рассказал, как планирует вакцинироваться от коронавируса

25 января 2021, 14:45 345
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Ранее он уже переболел COVID-19
Ранее он уже переболел COVID-19
Фото: УНИАН
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков планирует вакцинироваться от COVID-19 свой счет.

Об этом он заявил на брифинге по завершению заседания Согласительного совета, пишет RegioNews.

При этом он напомнил, что уже переболел COVID-19.

"У меня достаточная заработная плата, и когда я буду вакцинироваться, то буду делать это за свой счет", — отметил Разумков.

На вопрос журналистов относительно возможности вакцинации под камеры, Разумков заверил, что готов к этому.

Напомним, ранее в Минздраве сказали, когда вакцина от COVID-19 появится в аптеках.

коронавирус Украина вакцина Верховная Рада парламент
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