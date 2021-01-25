Разумков рассказал, как планирует вакцинироваться от коронавируса

Ранее он уже переболел COVID-19

Ранее он уже переболел COVID-19

Фото: УНИАН

Об этом он заявил на брифинге по завершению заседания Согласительного совета, пишет RegioNews.

При этом он напомнил, что уже переболел COVID-19.

"У меня достаточная заработная плата, и когда я буду вакцинироваться, то буду делать это за свой счет", — отметил Разумков.

На вопрос журналистов относительно возможности вакцинации под камеры, Разумков заверил, что готов к этому.

Напомним, ранее в Минздраве сказали, когда вакцина от COVID-19 появится в аптеках.