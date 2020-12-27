10:44  27 декабря
В Украине за сутки зафиксировано 6113 случаев COVID-19
11:56  27 декабря
Под Киевом смертельное ДТП, двое погибших
10:23  27 декабря
Донбасс: от начала суток на линии разграничения - "тишина"
UA | RU
UA | RU
27 декабря 2020, 14:27 42

Гетманцев оценил объемы теневой экономики в Украине на уровне 50%

27 декабря 2020, 14:27 42
Читайте також українською мовою
Председатель парламентского комитета считает, что даже меньшая цифра все равно страшная
Председатель парламентского комитета считает, что даже меньшая цифра все равно страшная
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Председатель парламентского комитета финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что более 50% украинской экономики находится в тени.

Об этом Гетманцев сказал в интервью Радио Свобода, передает RegioNews.

Даниил Гетманцев прокомментировал данные исследования Ernst & Young о том, что украинская экономика – до 24% от ВВП является "теневой".

Я думаю, что это оптимистичные данные. Я считаю, что это больше 50% (экономики находится в "тени" – ред.). И я делаю этот вывод на том, что просто сравниваю сумму операций, которая проходит через фискальные аппараты, через РРО, и та, которая не проходит. Общий объем потребления – у нас в Украине проходит где-то 40% через РРО. И поэтому мы с вами где-то в объеме половина..., - предположил Гетманцев.

В то же время он считает, что 60% – это завышенная цифра.

Но мы с вами должны констатировать, что плюс-минус 50%. И мы с вами, к сожалению, не можем сделать какие-то такие исследования, которые были бы точными. Но и та цифра, о которой говорит Ernst & Young, также великовата. Она страшная! Но я считаю, что эта сумма больше, этот объем является большим, - сказал нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что в сентябре Гео Лерос обвинил президента в злоупотреблении властью и утверждал, что "страна движется в пропасть".

экономика нардеп комитет Даниил Гетманцев
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Кабмине назвали предприятия для приватизации в 2021 году
23 декабря 2020, 15:03
Люди разочарованы: более 70% украинцев считает, что страна движется в неправильном направлении
23 декабря 2020, 14:48
В "Слуге народа" намекнули, что больше не пойдут на уступки предпринимателям
22 декабря 2020, 18:35
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
"Потемкинские дороги-2020" Тимошенко и Голика. Почему "Большое строительство" стало провалом
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черкасский облсовет
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Все блоги »