Гетманцев оценил объемы теневой экономики в Украине на уровне 50%

Председатель парламентского комитета считает, что даже меньшая цифра все равно страшная

Председатель парламентского комитета считает, что даже меньшая цифра все равно страшная

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Об этом Гетманцев сказал в интервью Радио Свобода, передает RegioNews.

Даниил Гетманцев прокомментировал данные исследования Ernst & Young о том, что украинская экономика – до 24% от ВВП является "теневой".

Я думаю, что это оптимистичные данные. Я считаю, что это больше 50% (экономики находится в "тени" – ред.). И я делаю этот вывод на том, что просто сравниваю сумму операций, которая проходит через фискальные аппараты, через РРО, и та, которая не проходит. Общий объем потребления – у нас в Украине проходит где-то 40% через РРО. И поэтому мы с вами где-то в объеме половина..., - предположил Гетманцев.

В то же время он считает, что 60% – это завышенная цифра.

Но мы с вами должны констатировать, что плюс-минус 50%. И мы с вами, к сожалению, не можем сделать какие-то такие исследования, которые были бы точными. Но и та цифра, о которой говорит Ernst & Young, также великовата. Она страшная! Но я считаю, что эта сумма больше, этот объем является большим, - сказал нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что в сентябре Гео Лерос обвинил президента в злоупотреблении властью и утверждал, что "страна движется в пропасть".