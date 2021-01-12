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12 января 2021, 20:45 2

Степанов объяснил, почему во время карантина не запретили продажу алкоголя

12 января 2021, 20:45 2
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По его словам, алкогольные изделия относятся к продуктам питания
По его словам, алкогольные изделия относятся к продуктам питания
Фото из открытых источников
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По словам министра, когда разрабатывали карантинные ограничения, вообще не планировали разделять пищевые продукты.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в интервью HB, передает RegioNews.

В Украине не запретили продажу алкоголя на период январского локдауна, потому что алкогольные изделия относятся к продуктам питания.

Алкоголь относится к продуктам питания. По всем кодам он проходит как продукт питания. Поэтому отделять их и определять, можно или нельзя продавать, никто не собирался, - отметил глава Минздрава.

По его словам, сейчас в продаже открыта лишь отдельная группа товаров: продукты питания, средства гигиены, бытовая химия или медицинские изделия и лекарственные средства. И она не поддается корректировке.

Напомним, 8 января в Украине начался двухнедельный локдаун, который продлится до 24 января.

Сегодня же стало известно, что в Минздраве хотят продолжить жесткий карантин после 24 января. Глава Минздрава утверждает, что из-за праздников люди "слишком часто перемещались”.

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