В первый день нового года патрульные поймали почти 300 пьяных водителей
От граждан на спецлинию 102 поступило более 7 тысяч вызовов
От граждан на спецлинию 102 поступило более 7 тысяч вызовов
В первый день нового года сотрудники патрульной полиции составили 267 административных протоколов на водителей с признаками опьянения.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, передает RegioNews.
Правоохранители рассказали, что 1 января на улицы населенных пунктов по всей Украине выехали 1577 экипажей патрульной полиции.
Всего в ночь с 31 декабря на 1 января для обеспечения общественной безопасности было привлечено 23 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.
От наших граждан на спецлинию 102 поступило 7 294 вызовов. Патрульные составили 267 админматериалов на водителей за вождение с признаками опьянения", - говорится в сообщении.
Напомним, подчиненный Венедиктовой умер при загадочных обстоятельствах в новогоднюю ночь.
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