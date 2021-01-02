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В первый день нового года патрульные поймали почти 300 пьяных водителей
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02 января 2021, 15:59 7

В первый день нового года патрульные поймали почти 300 пьяных водителей

02 января 2021, 15:59 7
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От граждан на спецлинию 102 поступило более 7 тысяч вызовов
Фото: из открытых источников
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В первый день нового года сотрудники патрульной полиции составили 267 административных протоколов на водителей с признаками опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, передает RegioNews.

Правоохранители рассказали, что 1 января на улицы населенных пунктов по всей Украине выехали 1577 экипажей патрульной полиции.

Всего в ночь с 31 декабря на 1 января для обеспечения общественной безопасности было привлечено 23 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

От наших граждан на спецлинию 102 поступило 7 294 вызовов. Патрульные составили 267 админматериалов на водителей за вождение с признаками опьянения", - говорится в сообщении.

Напомним, подчиненный Венедиктовой умер при загадочных обстоятельствах в новогоднюю ночь.

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