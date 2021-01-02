В первый день нового года патрульные поймали почти 300 пьяных водителей

От граждан на спецлинию 102 поступило более 7 тысяч вызовов

От граждан на спецлинию 102 поступило более 7 тысяч вызовов

Фото: из открытых источников

В первый день нового года сотрудники патрульной полиции составили 267 административных протоколов на водителей с признаками опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, передает RegioNews. Правоохранители рассказали, что 1 января на улицы населенных пунктов по всей Украине выехали 1577 экипажей патрульной полиции. Всего в ночь с 31 декабря на 1 января для обеспечения общественной безопасности было привлечено 23 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. От наших граждан на спецлинию 102 поступило 7 294 вызовов. Патрульные составили 267 админматериалов на водителей за вождение с признаками опьянения", - говорится в сообщении. Напомним, подчиненный Венедиктовой умер при загадочных обстоятельствах в новогоднюю ночь.

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