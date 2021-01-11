На Одесчине правоохранители обнаружили две тонны безакцизного алкоголя

Сомнительный товар изъяли у двух жителей с. Маяки Беляевского района

Сомнительный товар изъяли у двух жителей с. Маяки Беляевского района

Фото Нацполиции

Около двух тонн безакцизного алкоголя изъяли правоохранители из двух частных домовладений жителей села Маяки Беляевского района.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесское районное управление полиции №2 ГУНП в Одесской области.

Две тонны алкоголя сомнительного происхождения изъяли правоохранители у двоих жителей Беляевского района 34-х и 47-ми лет.

Во время проведения правоохранителями совместно с пограничниками ряда санкционированных обысков, у младшего гражданина они обнаружили пластиковую емкость со спиртовой смесью объемом 1000 литров, а у старшего – бочку со спиртовой жидкостью на 200 литров и почти три сотни двухлитровых бутылок с алкоголем иностранного происхождения без акцизных марок.

От объяснений мужчины отказались. Сейчас проводится досудебное расследование в производстве по статье 227 (Умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, - сообщил в.и.о. начальника Одесского районного управления полиции №2 ГУНП в Одесской области Вадим Кулибаба.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе прикрыли три подпольных цеха, где изготавливали алкоголь - у злоумышленников нашли 3500 л спирта и 1500 л коньяка и водки.