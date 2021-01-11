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11 января 2021, 18:16 1

На Одесчине правоохранители обнаружили две тонны безакцизного алкоголя

11 января 2021, 18:16 1
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Сомнительный товар изъяли у двух жителей с. Маяки Беляевского района
Сомнительный товар изъяли у двух жителей с. Маяки Беляевского района
Фото Нацполиции
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Около двух тонн безакцизного алкоголя изъяли правоохранители из двух частных домовладений жителей села Маяки Беляевского района.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесское районное управление полиции №2 ГУНП в Одесской области.

Две тонны алкоголя сомнительного происхождения изъяли правоохранители у двоих жителей Беляевского района 34-х и 47-ми лет.

Во время проведения правоохранителями совместно с пограничниками ряда санкционированных обысков, у младшего гражданина они обнаружили пластиковую емкость со спиртовой смесью объемом 1000 литров, а у старшего – бочку со спиртовой жидкостью на 200 литров и почти три сотни двухлитровых бутылок с алкоголем иностранного происхождения без акцизных марок.

От объяснений мужчины отказались. Сейчас проводится досудебное расследование в производстве по статье 227 (Умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, - сообщил в.и.о. начальника Одесского районного управления полиции №2 ГУНП в Одесской области Вадим Кулибаба.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе прикрыли три подпольных цеха, где изготавливали алкоголь - у злоумышленников нашли 3500 л спирта и 1500 л коньяка и водки.

полиция алкоголь акцизные марки подделка Одесская область
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