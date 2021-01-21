На Полтавщине задержали на взятке главу управления налоговой службы
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали во время получения взятки руководителя одного из управлений государственной налоговой службы Полтавской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически требовал деньги с коммерческих структур за непрепятствование финансово-хозяйственной деятельности. В частности задокументировано, что чиновник установил "таксу" для одного из предприятий в размере 2,5% от общего оборота финансовых операций", - говорится в сообщении.
Чиновника задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в служебном кабинете во время получения очередной взятки.
Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса, решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения, продолжается досудебное следствие.
Напомним, на Хмельнитчине СБУ блокировала незаконную добычу полезных ископаемых на миллионы гривен.