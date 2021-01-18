18:20  18 января
Заместитель главы Херсонской ОГА повторно заразился COVID-19
12:22  18 января
Пожар в одесском отеле: появились новые подробности трагедии
18:15  18 января
Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - лишь один обстрел
UA | RU
UA | RU
18 января 2021, 16:45 18

Из-за мороза увеличилось потребление газа в Украине

18 января 2021, 16:45 18
Читайте також українською мовою
Система ГТС работает в штатном режиме
Система ГТС работает в штатном режиме
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По информации гендиректора Оператора ГТС Украины, сегодня ожидается увеличение суточного потребления газа до 200 млн куб. метров.

Об этом руководитель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Как сообщает Сергей Макогон, в связи со значительным похолоданием суточное потребление газа потребителями Украины увеличилось до 180 млн м3.

Сегодня очікуємого увеличение до 200 млн м3, - написал гендиректор Оператора ГТС Украины.

Он добавил, что система ГТС работает в штатном режиме.

У зв'язку з значним похолоданням добове споживання газу споживачами України збільшилося до 180 млн м3. Сьогодні очікуємого збільшення до 200 млн м3. Система ГТС працює у штатному режимі.

Posted by Sergiy Makogon on Monday, January 18, 2021

Как сообщалось ранее, Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр. Такие тарифы будут действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года.

погода газ ГТС
Зеленский прокомментировал снижение стоимости газа для населения
18 января 2021, 12:50
У Зеленского объяснили, что будет с рынком газа в Украине
18 января 2021, 11:53
Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр
18 января 2021, 10:44
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Славянск после выборов: как казус Штепы может довести город до ВГА
Коалиционные игры: чем закончится политический кризис на Черниговщине
Все публикации »
Юрий Бражник
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Все блоги »