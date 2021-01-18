Из-за мороза увеличилось потребление газа в Украине

Система ГТС работает в штатном режиме

Система ГТС работает в штатном режиме

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По информации гендиректора Оператора ГТС Украины, сегодня ожидается увеличение суточного потребления газа до 200 млн куб. метров.

Об этом руководитель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Как сообщает Сергей Макогон, в связи со значительным похолоданием суточное потребление газа потребителями Украины увеличилось до 180 млн м3.

Сегодня очікуємого увеличение до 200 млн м3, - написал гендиректор Оператора ГТС Украины.

Он добавил, что система ГТС работает в штатном режиме.

У зв'язку з значним похолоданням добове споживання газу споживачами України збільшилося до 180 млн м3. Сьогодні очікуємого збільшення до 200 млн м3. Система ГТС працює у штатному режимі. Posted by Sergiy Makogon on Monday, January 18, 2021

Как сообщалось ранее, Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр. Такие тарифы будут действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года.