Из-за мороза увеличилось потребление газа в Украине
По информации гендиректора Оператора ГТС Украины, сегодня ожидается увеличение суточного потребления газа до 200 млн куб. метров.
Об этом руководитель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил на своей Facebook-странице, передает RegioNews.
Как сообщает Сергей Макогон, в связи со значительным похолоданием суточное потребление газа потребителями Украины увеличилось до 180 млн м3.
Сегодня очікуємого увеличение до 200 млн м3, - написал гендиректор Оператора ГТС Украины.
Он добавил, что система ГТС работает в штатном режиме.
У зв'язку з значним похолоданням добове споживання газу споживачами України збільшилося до 180 млн м3. Сьогодні очікуємого збільшення до 200 млн м3. Система ГТС працює у штатному режимі.Posted by Sergiy Makogon on Monday, January 18, 2021
Как сообщалось ранее, Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр. Такие тарифы будут действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года.