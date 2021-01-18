Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр

Такие тарифы будут действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года

Такие тарифы будут действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года

Правительство Украины приняло решение о снижении цен на газ для украинцев. Тарифы снизили до 6,99 гривны за кубометр.

Как пишет RegioNews, соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Кабинета министров Украины 18 января. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, установленная правительством цена ниже на 1,5 грн за куб от той, которая была в 2018-2019 годах. "В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тысячи гривен. Или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн/куб) означает, что за такого же потребления средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты", - заявил он. Такие тарифы будут действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года. Цена за газ в размере 6,99 гривны за кубометр включает НДС и плату за транспортировку магистральными газопроводами до внутренних точек выхода из ГТС. Напомним, ранее нардеп объяснил, почему Кабмин решил снизить цену на газ.

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