В Украине до сих пор не утверждены бюджеты 2 областей, 11 районов и 44 теробщин

Без главного финансового документа - Волынская и Черниговская области

Без главного финансового документа - Волынская и Черниговская области

Фото из открытых источников

По состоянию на 18 января 2021 года в Минфине имеется информация относительно утверждения 1537 бюджетов, что составляет 96% от их общего количества (1597).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на правительственный портал.

Минфин сообщает, что утверждены 22 областные бюджеты и бюджет города Киева, 108 районных бюджетов и 1394 бюджета территориальных общин.

До сих пор не утверждены бюджеты Волынской и Черниговской областей, а также 11 районов и 44 тергромад.

С целью полноценного функционирования учреждений бюджетной сферы, непрерывного оказания ими услуг потребителям, и тому подобное органам местного самоуправления необходимо принять меры по ускорению процесса утверждения местных бюджетов и представления информации об их утверждении Минфину с помощью ИАС "LOGICA", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 6 января в Минфине заявляли, что утвердили 81% местных бюджетов.

Между тем, в горсовете Славянска не могут принять бюджет города - не собирается рабочая группа.

Напомним, в Минфине допускают пересмотр бюджета-2021 в случае отсутствия сотрудничества с МВФ.