В Минфине заявили, что утвердили 81% местных бюджетов

Не утверждены бюджеты Волынской и Черниговской областей

Не утверждены бюджеты Волынской и Черниговской областей

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, отмечается, что в декабре прошлого года большинству местных общин удалось завершить процесс планирования бюджетов, в частности, они приняли решение соответствующего местного совета о местном бюджете на 2021 год.

В Минфине подчеркнули, что по состоянию на 6 января 2021 года из утвержденных 1 298 бюджетов – 22 областные и бюджет города Киева (не утверждены бюджеты Волынской и Черниговской областей), 92 районные бюджеты (не утверждено – 27) и 1 172 бюджеты территориальных общин (не утверждено – 266).

Напомним, 29 декабря Запорожский облсовет принял бюджет области на 2021 год.