В Минфине заявили, что утвердили 81% местных бюджетов
Не утверждены бюджеты Волынской и Черниговской областей
Не утверждены бюджеты Волынской и Черниговской областей
Министерство финансов Украины утвердило более 80% местных бюджетов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, отмечается, что в декабре прошлого года большинству местных общин удалось завершить процесс планирования бюджетов, в частности, они приняли решение соответствующего местного совета о местном бюджете на 2021 год.
В Минфине подчеркнули, что по состоянию на 6 января 2021 года из утвержденных 1 298 бюджетов – 22 областные и бюджет города Киева (не утверждены бюджеты Волынской и Черниговской областей), 92 районные бюджеты (не утверждено – 27) и 1 172 бюджеты территориальных общин (не утверждено – 266).
Напомним, 29 декабря Запорожский облсовет принял бюджет области на 2021 год.
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Мэр Черновцов Роман Кличук: "Я человек, который не воспринимает никакой шантаж"
Местные коалициады. Кто будет контролировать Волынский облсовет