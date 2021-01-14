В горсовете Славянска не могут принять бюджет города - не собирается рабочая группа

Из-за этого возникают сложности в финансировании бюджетной сферы

Из-за этого возникают сложности в финансировании бюджетной сферы

Фото: Facebook

В Славянске уже четвертый раз не может собраться рабочая депутатская группа городского совета, чтобы на сессии принять бюджет города на 2021 год.

Как передает RegioNews, об этом сообщил городской глава Славянска Вадим Лях на свои странице в Facebook.

Сорвалась четвертая попытка собрать подготовительную рабочую депутатскую группу в полном составе. Кворума не было - отсутствовали представители трех фракций: ОПЗЖ, "За мир и развитие", "Наш край", - написал он.

По его информации, еще 5 января представители этих фракций заявили о том, что группа прекращает свою работу. Однако выполнить это условие не позволяет украинское законодательство. "Подготовительная группа работает, пока на сессии не будут сформированы комиссии. К сожалению, вопросы, которые хотелось бы обсудить, не терпят промедления. Главное из них - бюджет Славянска на 2021 год", - сообщил Лях.

Он напомнил, что проект бюджета на 2021 год еще с 4 декабря доступен на сайте горсовета, и все заинтересованные депутаты давно могли бы его изучить.

Кроме того, городской глава отметил, что уже возникли сложности с финансированием бюджетной сферы поселков, которые вошли в Славянскую ОТГ.

Напомним, 11 декабря скандальная экс-мер Славянска Штепа на первом заседании горсовета Славянска вляпалась в скандал: ее хотят лишить мандата.