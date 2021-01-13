Кличко просит Кабмин разрешить обучение в младшей школе во время локдауна

Кличко отметил, что возвращение в школы учеников первых-четвертых классов улучшит и процесс обучения, и позволит их родителям спокойно работать

Кличко отметил, что возвращение в школы учеников первых-четвертых классов улучшит и процесс обучения, и позволит их родителям спокойно работать

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Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров Украины с предложением принять решение, что позволит во время локдауна обучение в младшей школе.

Как пишет RegioNews, об этом Кличко сказал во время онлайн-брифинга.

"Столичные школы, после каникул, начали дистанционное обучение. Хочу сообщить, что я обратился к министерству образования и правительству с тем, чтобы возобновить обучение в младшей школе. Чтобы ученики первых-четвертых классов могли посещать школу. Потому, если в нас работают детсады, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа", - сказал мэр столицы.

Он добавил, что поскольку пребывание детей в старших группах детских садов и в младших классах мало чем отличается, а дистанционное обучение для учеников младших классов - неэффективное.

Кличко отметил, что возвращение в школы учеников первых-четвертых классов улучшит и процесс обучения, и позволит их родителям спокойно работать.

"Надеюсь, правительство прислушается и примет взвешенное и логичное решение", - подчеркнул Виталий Кличко.

Детские же сады, по словам мэра, работают во время локдауна в привычном режиме.

Напомним, ранее уже сообщалось, что в Киеве хотят возобновить учебный процесс в школах для детей младше 10 лет.