Степанов исключил возможность возобновления офлайн-обучения в школах до окончания жесткого карантина

Министр отреагировал на призывы местных властей возобновить обучение

Министр отреагировал на призывы местных властей возобновить обучение

Во время январского усиленного карантина (локдауна) дети не могут раньше времени вернуться к обучению в школах, так как это спровоцирует рост случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил сегодня на брифинге, передаёт RegioNews.

Он напомнил, что до 25 января (на время действия локдауна) офлайн-обучение в школах приостановлено. По словам министра, все решения по карантину были приняты "исключительно с учетом законов эпидемиологии”.

Но в то же время некоторые представители местного самоуправления для того, чтобы добиться благосклонности и набрать какую-то популярность, начинают поднимать вопрос о необходимости возобновления процесса обучения… По поводу заявлений наших деятелей, которым очень хочется понравиться, я вам могу сказать, что COVID-19 не лечится лайками в Facebook или популизмом. Это достаточно серьезная болезнь, которая, в том числе, приводит к смертям, – подчеркнул Степанов.

Глава МОЗ отметил, что возобновление обучения для младших классов может привести к росту инфицирования через перекрестное заражение детей.

Начало офлайн-обучения в 1 – 4 классах, когда вся страна находится на усиленных карантинных ограничениях, приведет к возрастанию интенсивности инфицирования через перекрестное заражение детей. Большинство заражений детей происходит бессимптомно. Поэтому выявление инфицированных и не допущение их в коллективы будет просто невозможным на данном этапе. Если у детей появляются проявления болезни – это значит, что накануне на протяжении трех дней подряд ребенок заражал и учеников, и учителей, – объяснил Степанов.

В связи с этим министр исключил возможность возобновления офлайн-обучения в школах до окончания жесткого карантина (25 января).

Напомним, ранее сообщалось, что Кличко просит Кабмин разрешить обучение в младшей школе во время локдауна. Кличко отметил, что возвращение в школы учеников первых-четвертых классов улучшит и процесс обучения, и позволит их родителям спокойно работать.