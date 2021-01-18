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18 января 2021, 13:01 1376

Тарифный протест: в Черновицкой области перекрыли трассу международного значения

18 января 2021, 13:01 1376
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Митингующие вновь требуют снизить тариф на газ для населения
Митингующие вновь требуют снизить тариф на газ для населения
Фото: Суспільне
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В понедельник, 18 января в пределах населенного пункта Мамаевцы Черновицкой области более 100 митингующих перекрыли трассу международного значения, которая ведет в Румынию.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Протестующие выступают против повышения цены на газ и его транспортировку, они ходят по пешеходному переходу и не пропускают автомобили.

Также известно, что митингующие перекрыли международную трассу М-19, которая ведет к пропускному пункту "Порубное". Кроме того, они перекрывают дороги в Дубовцах и Оршовцах Черновицкого района.

Напомним, в Полтаве участники тарифных протестов перекрыли трассу Киев-Харьков, митингующие заявляют о готовности к радикальным действиям.

Также сообщалось, что 18 января Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр.

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