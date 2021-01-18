Тарифный протест: в Черновицкой области перекрыли трассу международного значения
В понедельник, 18 января в пределах населенного пункта Мамаевцы Черновицкой области более 100 митингующих перекрыли трассу международного значения, которая ведет в Румынию.
Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.
Протестующие выступают против повышения цены на газ и его транспортировку, они ходят по пешеходному переходу и не пропускают автомобили.
Также известно, что митингующие перекрыли международную трассу М-19, которая ведет к пропускному пункту "Порубное". Кроме того, они перекрывают дороги в Дубовцах и Оршовцах Черновицкого района.
Напомним, в Полтаве участники тарифных протестов перекрыли трассу Киев-Харьков, митингующие заявляют о готовности к радикальным действиям.
Также сообщалось, что 18 января Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр.