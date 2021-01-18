18:20  18 января
Заместитель главы Херсонской ОГА повторно заразился COVID-19
12:22  18 января
Пожар в одесском отеле: появились новые подробности трагедии
18:15  18 января
Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - лишь один обстрел
UA | RU
UA | RU
18 января 2021, 14:58 14

В Полтаве во время "тарифного протеста" произошел конфликт с участием митингующих

18 января 2021, 14:58 14
Читайте також українською мовою
Люди перекрыли движение на трассе Киев — Харьков
Люди перекрыли движение на трассе Киев — Харьков
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 18 января, несколько десятков протестующих перекрыли движение на трассе Киев — Харьков в Полтаве, требуя снижения тарифов на газ и его транспортировку. После ссор и уговоров протестующие пропустили часть грузовиков. Впрочем, впоследствии блокировка возобновилось.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на 0532.ua.

Митингующие двигались по пешеходному переходу, держа в руках плакаты и транспаранты.

На плакатах участников акции, в частности, "Украинцам — украинский газ", "Тарифы — ограбления украинцев", "Нет — коррупционной власти" и прочее. После ссор и уговоров протестующие пропустили часть грузовиков. Впрочем, впоследствии блокировка возобновилась.

Участники акции объясняли, что высокая цена на газ является непосильным для многих украинцев. Также люди заявляли о готовности к радикальным действиям.

Напомним, сегодня в Полтаве участники тарифных протестов перекрыли трассу Киев-Харьков.

Украина Полтава протест митинг конфликт
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Славянск после выборов: как казус Штепы может довести город до ВГА
Коалиционные игры: чем закончится политический кризис на Черниговщине
Все публикации »
Юрий Бражник
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Все блоги »