В Полтаве во время "тарифного протеста" произошел конфликт с участием митингующих

Люди перекрыли движение на трассе Киев — Харьков

Люди перекрыли движение на трассе Киев — Харьков

Фото из открытых источников

В понедельник, 18 января, несколько десятков протестующих перекрыли движение на трассе Киев — Харьков в Полтаве, требуя снижения тарифов на газ и его транспортировку. После ссор и уговоров протестующие пропустили часть грузовиков. Впрочем, впоследствии блокировка возобновилось.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на 0532.ua.

Митингующие двигались по пешеходному переходу, держа в руках плакаты и транспаранты.

На плакатах участников акции, в частности, "Украинцам — украинский газ", "Тарифы — ограбления украинцев", "Нет — коррупционной власти" и прочее. После ссор и уговоров протестующие пропустили часть грузовиков. Впрочем, впоследствии блокировка возобновилась.

Участники акции объясняли, что высокая цена на газ является непосильным для многих украинцев. Также люди заявляли о готовности к радикальным действиям.

Напомним, сегодня в Полтаве участники тарифных протестов перекрыли трассу Киев-Харьков.