В Чернигове протестовали не только против повышения тарифов, но и против дистанционного обучения

Оба протеста – без партийной символики

Оба протеста – без партийной символики

Фото val.ua

В Чернигове участники «тарифного протеста» требовали принятия законов, которые сделают невозможным кризисы, а родители школьников считают дистанционное обучение незаконным и просили власти восстановить полноценный образовательный процесс.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ и ЧеLine.

В резолюции тарифного протеста в Чернигове, который в пятницу собрал примерно 150 человек и проходил без каких-либо партийных флагов, говорится о необходимости принятия законов, которые в дальнейшем сделают невозможным необоснованно резкое повышение платы за коммунальные услуги.

Первым предлагается закон "О развитии энергетической системы Украины", который определит принцип ценообразования на энергоносители и закрепит норму обеспечения населения и бюджетных учреждений газом отечественной добычи. Второй закон "О внешних и внутренних заимствованиях Украины" должен регламентировать использование привлеченных государством средств с обязательным публичным отчетом об этом и оценкой эффективности.

Также в Чернигове родители решительно настроены против дистанционного обучения, подчеркивая его вред здоровью ребенка. Ведь весь образовательный процесс – от уроков до домашнего задания – происходит с гаджетами.

Также родители акцентируют на незаконности решений о дистанционном образовании в то время, когда не было локдауна, ведь разрешения родителей на образование дома никто не спрашивал.

Родители и наша общественная организация уже три месяца изучает законы, другие нормативно-правовые документы в сфере образования, проводит переписку и официальные переговоры. Поэтому нам уже давно стало известно, что все это является незаконным и нет никаких правовых оснований, – Оксана Гаймановська-Брюм, председатель правления ОО "Ассоциация родительского самоуправления".

В черниговском городском управлении образования отмечают, что решение о "закрытии" школ – это исключительно право педагогических советов учреждений, которые так реагируют на угрозы и вызовы, связанные с пандемией, а все решения администраций школ соответствуют действующему законодательству. А в локдаун, который сейчас идет, кроме всего прочего, действуют ограничения, закрепленные на уровне центральной власти.

Напомним, сегодня в Днепре "тарифный митинг" потребовал отставки правительства в полном составе, а в Житомире митингующие штурмовали областной совет.