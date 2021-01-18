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18 января 2021, 13:50 13

В Николаеве люди снова вышли на тарифные протесты

18 января 2021, 13:50 13
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Они требуют снижения коммунальных тарифов
Они требуют снижения коммунальных тарифов
Фото: Новости-N
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В Николаеве 18 января люди вышли на митинги, несмотря на очень холодную погоду.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Новости-N".

В Николаеве на главной площади устроили митинг. Десятки людей собрались и стоят на морозе. Они требуют снижения коммунальных тарифов.

"Или поднимут тариф на 20%, а снизят на 5%. Какое же это снижение?" – говорят участники протеста.

К митингующим также присоединились несколько депутатов.

Напомним, сегодня митингующие в Черновицкой области перекрыли трассу международного значения.

Также сообщалось, что в Полтаве участники тарифных протестов перекрыли трассу Киев-Харьков.

Украина тарифы протест митинг протесты
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