В Николаеве люди снова вышли на тарифные протесты
Они требуют снижения коммунальных тарифов
Они требуют снижения коммунальных тарифов
В Николаеве 18 января люди вышли на митинги, несмотря на очень холодную погоду.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Новости-N".
В Николаеве на главной площади устроили митинг. Десятки людей собрались и стоят на морозе. Они требуют снижения коммунальных тарифов.
"Или поднимут тариф на 20%, а снизят на 5%. Какое же это снижение?" – говорят участники протеста.
К митингующим также присоединились несколько депутатов.
Напомним, сегодня митингующие в Черновицкой области перекрыли трассу международного значения.
Также сообщалось, что в Полтаве участники тарифных протестов перекрыли трассу Киев-Харьков.
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