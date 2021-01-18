В Николаеве люди снова вышли на тарифные протесты

Они требуют снижения коммунальных тарифов

Они требуют снижения коммунальных тарифов

Фото: Новости-N

В Николаеве 18 января люди вышли на митинги, несмотря на очень холодную погоду.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Новости-N".

В Николаеве на главной площади устроили митинг. Десятки людей собрались и стоят на морозе. Они требуют снижения коммунальных тарифов.

"Или поднимут тариф на 20%, а снизят на 5%. Какое же это снижение?" – говорят участники протеста.

К митингующим также присоединились несколько депутатов.

Напомним, сегодня митингующие в Черновицкой области перекрыли трассу международного значения.

Также сообщалось, что в Полтаве участники тарифных протестов перекрыли трассу Киев-Харьков.