Первый пленарный день Рады 26 января начнётся с заслушивания премьера по вопросу тарифов, - нардеп

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк рассказал о совещании спикера с главами фракций и групп по вопросам тарифов.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк рассказал о совещании спикера с главами фракций и групп по вопросам тарифов.

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Внеочередное заседание Рады или принятие постановлений Рады про снижение тарифов – не рассматриваются.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своём Telegram-канале, передаёт RegioNews.

Железняк сообщил, что на совещании были также премьер, и.о. министра энергетики, глава Нафтогаза. Руководителя НКРЕКП не было. Рассматривали цены на газ, на распределение газа, на электроэнергию.

Премьер проинформировал про решение госрегулирования цен (price-cаp) на газ с февраля на период карантина (фактически до конца отопительного сезона до 120 дней). Вроде как даже надеятся на поддержку МВФ в данном вопросе. Будет Витренко вести сегодня переговоры. Посмотрим, чем закончится, - написал нардеп.

По вопросу электричества нардеп сообщил, что правительство хочет дать механизм в виде монетизации субсидии вместо отменённой льготы. По увеличению денег на субсидии в Бюджете 2021 Кабмин пока рассчитывает, что существующих 36 млрд грн будет достаточно.

Также Железняк подчеркнул, что "Кабмин не исключает повторное голосование за Министра энергетики на ближайшей пленарной неделе".

Всякие креативные варианты, которые звучали – внеочередное заседание Рады или принятие постановлений Рады про снижение тарифов – не рассматриваются. Первый пленарный день (26 января) нового года начнётся с заслушивания Премьера по вопросу тарифов, - добавил Железняк.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в правительстве озвучили новые тарифы, которые могут установить на газ.

Также Витренко заявил, что украинцы будут меньше платить за газ уже с февраля.