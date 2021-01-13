В Украине начали проверять газопоставщиков с самыми высокими тарифами

Акцент сделают на операторов в небольших населенных пунктах

Акцент сделают на операторов в небольших населенных пунктах

Фото: из открытых источников

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) начала проведение проверок всех газоснабжающих компаний с самыми высокими тарифами.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

НКРЕКП начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на распределение газа. Мы хотим выйти на системное и сбалансированное решение", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, особенно проблемной является ситуация в населенных пунктах, где действуют малые операторы газораспределительных механизмов.

Глава правительства добавил, что вопрос обслуживания малыми операторами газораспределительных сетей небольших населенных пунктов должен быть решен в ближайшее время.

Напомним, В правительстве озвучили новые тарифы, которые могут установить на газ. Премьер также приказал Витренко и другим чиновникам решить вопрос с повышением цен на газ.