10:04  13 января
Степанов рассказал о требованиях к китайской вакцине от коронавируса
12:12  13 января
Опять тарифный протест: под Франковском перекрыли дорогу на Львов
17:55  13 января
В зоне ООС в течение суток наблюдалась "тишина" - штаб
UA | RU
UA | RU
13 января 2021, 16:50 92

В Украине начали проверять газопоставщиков с самыми высокими тарифами

13 января 2021, 16:50 92
Читайте також українською мовою
Акцент сделают на операторов в небольших населенных пунктах
Акцент сделают на операторов в небольших населенных пунктах
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) начала проведение проверок всех газоснабжающих компаний с самыми высокими тарифами.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

НКРЕКП начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на распределение газа. Мы хотим выйти на системное и сбалансированное решение", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, особенно проблемной является ситуация в населенных пунктах, где действуют малые операторы газораспределительных механизмов.

Глава правительства добавил, что вопрос обслуживания малыми операторами газораспределительных сетей небольших населенных пунктов должен быть решен в ближайшее время.

Напомним, В правительстве озвучили новые тарифы, которые могут установить на газ. Премьер также приказал Витренко и другим чиновникам решить вопрос с повышением цен на газ.

Кабмин газ тарифы цена Денис Шмыгаль правительство
Украинцы будут меньше платить за газ уже с февраля, - Витренко
13 января 2021, 15:59
В правительстве озвучили новые тарифы, которые могут установить на газ
13 января 2021, 15:44
Главы ОТГ Буковины и депутаты облсовета просят правительство снизить тарифы
13 января 2021, 15:16
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Херсонский облсовет
Санкционный кнут США: кого следующим высечет Вашингтон
Все публикации »
Ирина Геращенко
Александр Дубинский
Виктор Таран
Все блоги »