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13 января 2021, 15:59 25

Украинцы будут меньше платить за газ уже с февраля, - Витренко

13 января 2021, 15:59 25
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Снижение цен на газ согласовали на совещании у Зеленского
Снижение цен на газ согласовали на совещании у Зеленского
Фото из открытых источников
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Цены на газ в Украине для бытовых потребителей будут снижены с февраля 2021 года. Тариф не превысит 6,99 гривны за кубометр до конца карантина или отопительного сезона.

Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил и. о. министра энергетики Юрий Витренко, пишет RegioNews.

Сообщается, что снижение цен на газ согласовали на совещании у Зеленского. С учетом того, что некоторые облгазы отпускают его по цене выше 10 гривен за кубометр, снижение составит более чем 30%.

По словам Юрия Витренко, это решение должно быть введено в действие и полностью заработать уже с февраля.

"То есть с 1 февраля все потребители Украины будут платить значительно меньше за природный газ. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9 600 гривен (за тысячу кубометров - ред.). Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до 6 999 гривен", - уточнил он.

Напомним, ранее стало известно, что Рада не поддержит Витренко на пост министра энергетики, если он не снизит тарифы.

газ Украина тарифы министр цена
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