В правительстве озвучили новые тарифы, которые могут установить на газ

Премьер также приказал Витренко и другим чиновникам решить вопрос с повышением цен на газ

Премьер также приказал Витренко и другим чиновникам решить вопрос с повышением цен на газ

Рixabay

Кабинет министров предлагает ввести в Украине государственное регулирование цен на газ (для всех бытовых потребителей) на период карантинных ограничений, или до завершения сезона. При этом предлагаемая стоимость газа составляет 6,99 грн за куб. м.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram, передает RegioNews.

"В связи с пандемией COVID-19, введенными в Украине карантинными ограничениями, резким и непомерным для украинцев во время карантина ростом биржевых цен на газ в последние недели, предлагается ввести в Украине для всех бытовых потребителей государственное регулирование цены на газ на период действия карантинных ограничений или до завершения этого отопительного сезона", - написал он.

Шмыгаль добавил, что предлагаемая цена, которая установится на этот период, — 6,99 грн за метр кубический для всех бытовых потребителей.

"На сегодня это самая низкая цена на украинской бирже. В то же время некоторые облгазы сегодня продают газ для бытовых потребителей по 10 грн и даже выше. То есть, предлагается уменьшение цены на газ почти на 30%", - подчеркнул глава правительства.

Также он поручил Минэнерго, Минэкономики, Минюсту и другим ЦОИВ, безотлагательно подготовить проект постановления КМУ о введении государственного регулирования цены на газ на период карантинных ограничений.

Напомним, накануне Шмыгаль уже заявлял, что в ближайшее время цены на газ в Украине будут снижены.